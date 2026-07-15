El Buque Escuela Cuauhtémoc zarpa en su primera misión internacional tras el accidente de 2025

El buque escuela Velero Cuauhtémoc (BE‑01) zarpó este miércoles 15 de julio del puerto de Acapulco, Guerrero, iniciando el crucero de instrucción “Pacífico Norte 2026”. La Secretaría de Marina lidera la operación, que tendrá una duración de tres meses y concluirá con el retorno al mismo puerto el 15 de octubre de 2026.
Participan 332 elementos de la Armada de México, entre los que se encuentran 144 guardiamarinas de la Heroica Escuela Naval Militar, 45 mujeres y 99 hombres en proceso de instrucción. El mando del navío corresponde al Capitán de Navío José Díaz Castillo.
El itinerario incluye escalas en Honolulú (Hawái), Seward (Alaska) y Victoria (Canadá) en la primera fase, y posteriormente en San Francisco y San Diego, ambas en California, antes de regresar a Acapulco.
El senador Carlos Lomelí, presidente de la Comisión de Marina, destacó que los jóvenes a bordo “heredan una tradición de disciplina y valentía” y que el buque cumple una función de representación diplomática de México en cada puerto de escala.
El Cuauhtémoc, construido en Bilbao (España) en 1982, mide 90.5 m, desplaza 1,800 toneladas y cuenta con 23 velas que cubren 2,368 m². Su velocidad máxima es de 11 nudos (≈20 km/h) gracias a un motor auxiliar de 1,100 hp.
Esta travesía es la primera misión internacional del buque después del accidente de 2025 contra el Puente de Brooklyn, que cobró la vida de dos estudiantes. El Senado aprobó el itinerario con 89 votos a favor, subrayando la necesidad de mantener la continuidad del programa de formación naval.
La ceremonia de zarpe contó con la presencia de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Marina y autoridades del sector turismo, quienes resaltaron la importancia del proyecto para la capacitación de los guardiamarinas y la proyección de México en el ámbito internacional.