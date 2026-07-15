El Buque Escuela Cuauhtémoc zarpa en su primera misión internacional tras el accidente de 2025

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El 15 de julio de 2026 el buque escuela Velero Cuauhtémoc (BE‑01) partió de Acapulco con 332 integrantes de la Armada para un crucero de instrucción de tres meses que lo llevará a puertos de Estados Unidos y Canadá, con regreso previsto el 15 de octubre. La travesía, organizada por la Secretaría de Marina, combina entrenamiento naval con representación diplomática de México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 03:17 PM.
En México y editada el 15/07/2026 09:55 PM.