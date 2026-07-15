Confirman primer caso de gusano barrenador en Chihuahua; activan cerco sanitario

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Las autoridades sanitarias de Chihuahua confirmaron el primer caso de infestación por gusano barrenador en un becerro de ocho días, localizado en un ejido a 40 km al suroeste de Parral. Se activó un programa de vigilancia y control con el objetivo de erradicar la plaga en 15 días y evitar su propagación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 08:42 AM.
En México y editada el 15/07/2026 09:17 AM.