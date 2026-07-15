Confirman primer caso de gusano barrenador en Chihuahua; activan cerco sanitario

El Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) confirmó el primer caso de gusano barrenador de ganado en el estado, detectado en un becerro de ocho días nacido en un ejido a 40 km al suroeste de Parral, a 35 km de la frontera con Durango.
El diagnóstico, realizado por el laboratorio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), encontró larvas en la herida del ombligo del animal. Ante este hallazgo, el programa de vigilancia sanitaria lanzó una campaña de control que incluye desinfección del área, tratamiento preventivo del hato y revisión de ganado en un radio de hasta 20 km.
Juan Carlos Flores Márquez, jefe del Departamento de Ganadería, aseguró que no se sacrificará ni se pondrá en cuarentena al ganado, pero se reforzará el control de movilización y se solicitará a los productores reportar cualquier herida con larvas de inmediato.
La SDR fijó como meta erradicar el caso en los próximos 15 días, evitando la propagación de la plaga y recuperando el estatus sanitario del estado. Mauro Prada Muñoz, titular de la SDR, destacó la detección temprana como la principal herramienta para contener el brote y señaló la coordinación con SENASICA, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria y el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (CPA).
El gobierno estatal también solicitará al Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA‑APHIS) y a autoridades federales la inclusión de Chihuahua en estrategias de contención con mosca estéril, enfocándose en el control de la movilización terrestre de animales y el monitoreo permanente mediante trampas.
Con estas acciones, las autoridades confían en que el brote pueda contenerse sin generar nuevos casos en la zona.