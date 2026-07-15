Jaime Bonilla niega acusaciones de Marina del Pilar y exige aclarar su ingreso a EE.UU.

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El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, desmintió haber facilitado contactos con supuestos agentes estadounidenses y acusó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda de usarlo como chivo expiatorio en medio de la crisis generada por la difusión de audios editados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 09:38 PM.
En México y editada el 15/07/2026 10:09 PM.