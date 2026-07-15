Regidora de Morena y su esposo son asesinados en ataque armado en Tecate

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María de Jesús Quijada, regidora de Morena en el ayuntamiento de Tecate, y su esposo Jesús Pereyra fueron asesinados a balazos el 14 de julio de 2026 en la calle Coyuca del fraccionamiento Hacienda. El ataque, perpetrado por sujetos armados que interceptaron su vehículo, dejó a la pareja con múltiples impactos; la regidora falleció en una ambulancia mientras era trasladada a Estados Unidos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 08:47 AM.
En México y editada el 15/07/2026 09:32 AM.