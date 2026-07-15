Regidora de Morena y su esposo son asesinados en ataque armado en Tecate

La regidora de Morena en el ayuntamiento de Tecate, María de Jesús Quijada, y su esposo, Jesús Pereyra, fueron asesinados a balazos en un ataque perpetrado por sujetos armados que interceptaron su automóvil en la calle Coyuca, fraccionamiento Hacienda, a las 17:17 h.
Según el semanario Zeta Tijuana, los agresores detuvieron el Kia negro con placas 9TWY116 y abrieron fuego contra los ocupantes. Pereyra murió en el lugar con múltiples impactos de arma de fuego. Quijada recibió varios disparos, incluido uno en la cabeza, y fue trasladada de urgencia en ambulancia hacia Estados Unidos, donde falleció minutos después, según informó un familiar.
Los atacantes escaparon a bordo de un automóvil blanco y, hasta el momento, no se ha reportado detención alguna. Las autoridades locales continúan la investigación para esclarecer los motivos y dar con los responsables.
Este hecho se suma a la creciente ola de violencia contra funcionarios públicos en la región, generando preocupación entre la ciudadanía y los partidos políticos.