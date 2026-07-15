Sheinbaum recibe a Mulino para reforzar comercio e integración entre México y Panamá

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvieron una reunión en el Palacio Nacional el 14 de julio de 2026. El encuentro, parte de una visita oficial, buscó reforzar los lazos diplomáticos, comerciales y de seguridad, y explorar nuevos acuerdos en sectores como agropecuario, aeroespacial y logística.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 08:43 AM.
En México y editada el 15/07/2026 09:18 AM.