Sheinbaum recibe a Mulino para reforzar comercio e integración entre México y Panamá

En una ceremonia en el Palacio Nacional, la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum recibió al presidente panameño José Raúl Mulino, su esposa Maricel Cohen y una delegación de alto nivel, marcando el inicio de una visita oficial destinada a profundizar la relación bilateral.
Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, la agenda se centró en consolidar el intercambio comercial, atraer inversiones y fortalecer la cooperación agropecuaria, de seguridad y aduanera. Ambos gobiernos también evaluaron la posible adhesión de Panamá a un acuerdo de cooperación aeroespacial para América Latina y el Caribe, con miras a impulsar la integración científica y tecnológica regional.
La visita incluyó reuniones con representantes de 23 empresas mexicanas interesadas en expandir sus operaciones en Panamá, país que se promociona como plataforma logística estratégica gracias al Canal de Panamá y su conectividad con mercados latinoamericanos.
La delegación panameña estuvo integrada por el canciller Javier Martínez‑Acha y los ministros de Comercio e Industrias, Julio Moltó; Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.
Este encuentro se enmarca en la política exterior de la administración Sheinbaum, que ha intensificado diálogos con jefes de Estado de la región para diversificar oportunidades de inversión y reforzar la presencia de México en América Latina.
El tratado de libre comercio vigente entre México y Panamá sigue sustentando una relación que ha crecido en sectores como manufactura, automotriz, farmacéutico y agropecuario, mientras que la ubicación geográfica de Panamá y su papel como hub logístico continúan siendo clave para el comercio regional.
Con la reunión, ambos gobiernos buscan consolidar nuevos mecanismos de cooperación, facilitar el intercambio bilateral y promover proyectos conjuntos que impulsen el desarrollo económico y la integración regional.