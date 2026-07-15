Sheinbaum rechaza acusación de la DEA y exige que se enfoque en su país

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La presidenta de México calificó de infundida la declaración del director de la DEA que vinculó a funcionarios mexicanos con cárteles, resaltó la reducción del 48 % en homicidios dolosos y pidió a la agencia estadounidense concentrar sus esfuerzos en EE. UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/07/2026 09:29 AM.
En México y editada el 15/07/2026 09:59 AM.