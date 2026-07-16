Sheinbaum y Conagua lanzan plan urgente para frenar la contaminación del agua en Guadalajara

En la conferencia de prensa de la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, quien anunció un conjunto de medidas destinadas a frenar la contaminación del agua que ha impactado a cientos de habitantes de Guadalajara.
Morales explicó que el gobierno estatal de Jalisco, bajo la dirección del gobernador Pablo Lemus, solicitó a Conagua el acompañamiento y la revisión técnica rigurosa de una iniciativa local para mitigar el problema. Desde entonces, ambas instancias han trabajado de manera conjunta en la elaboración y puesta en marcha de una solución técnica integral.
Las acciones propuestas incluyen la instalación de sistemas de monitoreo continuo en los principales cuerpos de agua, la implementación de tratamientos de depuración en plantas industriales y la intensificación de inspecciones sanitarias en zonas vulnerables. Además, se reforzará la capacitación de personal municipal y se promoverá la participación ciudadana mediante campañas de concientización.
Conagua enfatizó que la colaboración interinstitucional es clave para garantizar la calidad del recurso hídrico y proteger la salud pública. El organismo federal se comprometió a proporcionar los recursos técnicos y financieros necesarios para que la iniciativa local alcance sus objetivos en el menor tiempo posible.
El anuncio se produce en medio de crecientes denuncias de la población guadalajarense sobre la presencia de contaminantes en el agua de consumo, lo que ha generado preocupación por posibles efectos en la salud y el medio ambiente. Las autoridades locales y federales reiteraron su compromiso de resolver la situación con celeridad y transparencia.