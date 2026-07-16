Sheinbaum y Conagua lanzan plan urgente para frenar la contaminación del agua en Guadalajara

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Durante la Mañanera del Pueblo, el titular de Conagua, Efraín Morales, confirmó la colaboración con el gobierno de Jalisco para implementar una solución técnica que reduzca la contaminación del agua que afecta a cientos de guadalajarenses.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 10:07 AM.
En México y editada el 16/07/2026 11:49 AM.