México recibe a la élite mundial del clavado en la Copa Zapopan 2026

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Del 16 al 19 de julio, el Centro Acuático Panamericano de Zapopan será el escenario de la Copa México de Clavados, con la participación de atletas de China, Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Colombia, Brasil, El Salvador, Fiji y México, en pruebas de 3 m y 10 m, tanto individuales como sincronizadas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 09:18 AM.
En México y editada el 16/07/2026 10:02 AM.