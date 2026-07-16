México recibe a la élite mundial del clavado en la Copa Zapopan 2026

Del 16 al 19 de julio el Centro Acuático Panamericano acogerá la Copa México de Clavados Zapopan 2026, una competencia oficial de World Aquatics que congregará a la élite internacional del clavado. Diez naciones – China, Gran Bretaña, Alemania, Canadá, Colombia, Brasil, El Salvador, Fiji, México y la anfitriona – disputarán medallas en las pruebas de trampolín de 3 metros y plataforma de 10 metros, en modalidades individuales y sincronizadas.
El evento constituye la tercera parada del circuito internacional de clavados de 2026, aunque no forma parte de la Copa del Mundo, cuya edición finalizó en mayo con la Super Final en Beijing, China. Con cinco encuentros más programados en Europa, Asia, América y Oceanía, la cita de Zapopan se perfila como una prueba clave de cara a los compromisos del segundo semestre.
Con una agenda de cuatro días de intensa actividad, la Copa México de Clavados no solo ofrecerá espectáculos de alto nivel técnico, sino que también servirá como plataforma de clasificación y preparación para los próximos retos mundiales del deporte.