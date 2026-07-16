Detienen a Ernesto Ruffo Appel por investigación de delincuencia organizada y contrabando

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La Fiscalía General de la República confirmó la detención de Ernesto Ruffo Appel en Ensenada, Baja California, bajo sospecha de participar en una red de delincuencia organizada y contrabando vinculada a la empresa Ingemar S.A. de C.V.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 02:50 PM.
En México y editada el 16/07/2026 03:44 PM.