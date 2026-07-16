Detienen a Ernesto Ruffo Appel por investigación de delincuencia organizada y contrabando

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este jueves la aprehensión del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, quien fuera el primer gobernador de oposición en la historia de México (1989‑1995). La detención, ejecutada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), responde a una investigación de alta complejidad que investiga presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando vinculados a la empresa Ingemar S.A. de C.V., fundada por el exmandatario.
Según la información disponible, la investigación se centra en operaciones de contrabando de combustibles que habrían sido facilitadas por Ingemar, una firma originalmente inmobiliaria que, en 2023, obtuvo permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel. La FGR señaló que la captura se dio como resultado de una serie de operativos coordinados que buscaban desarticular la red de suministro ilícito.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la relación de Ruffo con Ingemar, vínculo que el propio exgobernador reconoció en una entrevista con Grupo Fórmula en septiembre de 2025. En esa ocasión, Ruffo atribuyó la difusión de su nombre a un filtrado de información y culpó a la aduana de la falta de claridad del proceso.
Desde septiembre de 2025, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, había señalado que las investigaciones por “huachicol fiscal” involucraban a “un ex gobernador del PAN”, sin precisar su identidad. La reciente detención confirma esas sospechas.
La FGR anunció que, una vez concluido el proceso de detención y formalización, se darán a conocer más detalles sobre los cargos y la evidencia recabada. Hasta el momento, la ficha correspondiente al arresto no ha sido cargada en el Registro Nacional de Detenciones.
Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, enfrenta ahora una serie de acusaciones que podrían marcar un precedente en la lucha contra la corrupción y el contrabando de combustibles en el país.