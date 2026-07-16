Ola de calor deja más de 12 mil muertes en Europa y enciende alerta por crisis climática

Al menos 12,000 muertes adicionales fueron registradas en una decena de países europeos durante la ola de calor que alcanzó su punto máximo entre el 22 y el 28 de junio, según una recopilación de datos de la AFP. La cifra incluye cerca de 10,000 fallecimientos en Alemania, Francia, Bélgica, España, Países Bajos, Suiza y Luxemburgo, y 2,200 en Inglaterra y Gales, según estimaciones del Met Office británico.
Los datos preliminares de EuroMOMO, la plataforma europea de monitoreo de sobremortalidad, indican 14,260 muertes por encima de lo esperado en la última semana de junio, basándose en información de 24 países que representan a unos 400 millones de habitantes.
El grupo científico World Weather Attribution atribuye la intensidad de la ola de calor a la crisis climática, indicando que sin el cambio climático dichos eventos serían “casi imposibles”.
En un comunicado, autoridades sanitarias europeas criticaron que "demasiados gobiernos siguen considerando el calor como un fenómeno meteorológico en lugar de una emergencia de salud pública".