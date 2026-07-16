Ola de calor deja más de 12 mil muertes en Europa y enciende alerta por crisis climática

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Una ola de calor sin precedentes provocó al menos 12,000 fallecimientos extra en diez países europeos entre el 22 y el 28 de junio, según datos de la AFP y EuroMOMO. Los expertos advierten que el calor debe considerarse una emergencia de salud pública y no solo un fenómeno meteorológico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 04:24 PM.
En México y editada el 17/07/2026 08:18 AM.