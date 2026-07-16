Julián LeBarón anuncia candidatura para gobernar Chihuahua en 2027

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El activista Julián LeBarón anunció su candidatura ciudadana para la gubernatura de Chihuahua en 2027 bajo el partido Somos MX, a pesar de recibir amenazas de muerte que obligaron a parte de su familia a exiliarse. La decisión se produce en un escenario político fragmentado, con Morena, PAN y PVEM disputándose la contienda y la oposición local en crisis.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 09:20 AM.
En México y editada el 16/07/2026 10:00 AM.