Diputada propone regular programas de TV tras comentarios de Pedro Sola

...

La congresista Elizabeth Mateos Hernández presentó una iniciativa de ley que busca sancionar y prevenir expresiones de odio y maltrato animal en medios de comunicación, tras los controvertidos comentarios de Pedro Sola y Patricia Chapoy en el programa "Ventaneando".

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 09:30 AM.
En México y editada el 16/07/2026 09:58 AM.