Diputada propone regular programas de TV tras comentarios de Pedro Sola

La diputada Elizabeth Mateos Hernández (Morena) presentó ante el Congreso una iniciativa de ley destinada a regular los contenidos emitidos por la televisión que inciten al odio, la violencia o el maltrato animal. La propuesta surge como respuesta a los comentarios realizados por Pedro Sola y Patricia Chapoy en el programa de espectáculos "Ventaneando", donde se hicieron referencias a agresiones con arma de fuego, bullying y atentados contra la vida de mascotas.
De aprobarse, la ley marcaría un precedente en la regulación del discurso mediático en México, buscando evitar la difusión de mensajes que fomenten la violencia y el odio, y reforzando el compromiso del país con la protección de los animales.