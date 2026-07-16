Morena inicia proceso para elegir candidatos a gubernaturas de 2027

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La Mesa Nacional de Elecciones de Morena iniciará encuestas de reconocimiento el 16 de julio y, según el cronograma interno, revelará a los 17 coordinadores estatales a finales de agosto o inicios de septiembre, priorizando estados con menor competencia y garantizando paridad de género.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 09:10 AM.
En México y editada el 16/07/2026 10:09 AM.