Morena inicia proceso para elegir candidatos a gubernaturas de 2027

Morena, junto al Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha activado el proceso interno para seleccionar a sus candidatos a las gubernaturas de 2027. La primera fase, que arranca el 16 de julio con una encuesta de reconocimiento, se enfocará en los estados donde la lista de aspirantes es reducida (menos de diez perfiles).
En una segunda etapa, la Mesa Nacional de Elecciones evaluará a los aspirantes de los estados con mayor rivalidad interna, como Guerrero, Michoacán, Baja California, Sinaloa, Querétario y Tlaxcala. Cada entidad podrá contar con hasta seis finalistas: cuatro propuestos por Morena, uno por el PVEM y uno por el PT, respetando siempre la paridad de género.
Los seis finalistas de cada estado pasarán por una encuesta final que determinará al candidato definitivo. Según el reglamento interno del partido y sus aliados, el anuncio de los 17 coordinadores estatales —potenciales candidatos a las gubernaturas— se realizará a finales de agosto o principios de septiembre de 2024.
Esta estrategia busca mitigar disputas internas y garantizar una selección ordenada y representativa de los candidatos que competirán en las elecciones intermedias de 2027.