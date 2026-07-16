Sheinbaum deja en manos de la FGR investigar posible responsabilidad de Gertz por caso 'El Mayo'

Durante la conferencia matutina del 16 de julio de 2026, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) es la autoridad competente para analizar si el exfiscal Alejandro Gertz Manero tiene alguna responsabilidad en la investigación del traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.
Sheinbaum recordó que la FGR confirmó la identidad del piloto, Mauro Alberto “N”, alias “El Jando”, mediante análisis de voz y huellas dactilares, y que este fue detenido el 8 de febrero de 2025 en Jesús María, Culiacán, durante un operativo contra un grupo criminal. El piloto negó pertenecer a una organización delictiva y fue interrogado dentro del marco jurídico correspondiente.
La presidenta subrayó que la fiscalía debe revisar las grabaciones, peritajes y demás elementos contenidos en la carpeta de investigación, y que, de ser necesario, se podrá solicitar una nueva declaración mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre México y Estados Unidos.
Sheinbaum también enfatizó que el punto central del caso es determinar si el gobierno estadounidense participó en la entrega de Zambada y Joaquín Guzmán López a EE. UU., ya que autoridades de ese país habían manifestado que no intervinieron en la operación. La contradicción surgió cuando la aeronave fue exhibida como parte de un operativo del FBI en una feria, lo que generó dudas sobre la versión oficial.
En conclusión, la presidenta dejó en manos de la FGR la tarea de establecer si existió alguna irregularidad atribuible a Gertz Manero y de esclarecer la participación de autoridades estadounidenses en el controvertido traslado.