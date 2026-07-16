Sheinbaum deja en manos de la FGR investigar posible responsabilidad de Gertz por caso 'El Mayo'

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República investigar si el exfiscal Alejandro Gertz Manero incurrió en alguna falta durante la operación que llevó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, tras la identificación del piloto de la aeronave utilizada.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 10:11 AM.
En México y editada el 16/07/2026 12:07 PM.