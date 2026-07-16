Sheinbaum destina 20 mil millones para rescatar los ríos más contaminados de México

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reveló que su gobierno asignará 20 mil millones de pesos para el saneamiento de los ríos Atoyac, Lerma‑Santiago y Tula, los tres cuerpos de agua con mayores niveles de contaminación en México.
El programa, de carácter integral, contempla la construcción de drenajes marginales y plantas de tratamiento que impedirán que las aguas residuales lleguen directamente a los cauces. Asimismo, se instalarán humedales artificiales como sistemas biológicos de descontaminación, se retirará basura acumulada, se recuperarán los cauces erosionados y se combatirán los efectos de la deforestación.
Sheinbaum subrayó que, entre 2025 y 2026, ya se han invertido cerca de 2 500 millones de pesos, pero la inversión total prevista asciende a 20 mil millones para garantizar resultados permanentes. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, liderará la coordinación de las acciones con las comunidades locales, con el objetivo de prevenir futuros focos de contaminación.
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca reducir significativamente las descargas de aguas residuales, restaurar la calidad del agua y proteger la biodiversidad de los ríos más afectados, alineándose con los compromisos nacionales e internacionales de protección ambiental.