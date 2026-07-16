Sheinbaum destina 20 mil millones para rescatar los ríos más contaminados de México

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La presidenta de México anunció una inversión total de 20 000 millones de pesos para un programa integral que busca eliminar la contaminación de los tres ríos más críticos del país mediante drenajes marginales, plantas de tratamiento y humedales biológicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 10:09 AM.
En México y editada el 16/07/2026 11:52 AM.