Sheinbaum y Mulino acuerdan defender Canal de Panamá y combatir plaga ganadera

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En su primer encuentro cara a cara, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, acordaron mantener la neutralidad del Canal de Panamá y ampliar la cooperación agropecuaria, destacando la producción conjunta de moscas estériles para combatir el gusano barrenador del ganado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 09:33 AM.
En México y editada el 16/07/2026 09:44 AM.