Sheinbaum y Mulino acuerdan defender Canal de Panamá y combatir plaga ganadera

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó que su primer encuentro directo con el presidente panameño, José Raúl Mulino, giró en torno a dos ejes estratégicos: la neutralidad del Canal de Panamá y la lucha contra el gusano barrenador del ganado.
Sheinbaum subrayó que el canal es el motor económico más importante de Panamá y recordó la necesidad de preservar lo pactado en el histórico Acuerdo Torrijos‑Carter, tema que también ha sido tratado con el presidente de Estados Unidos. El mandatario panameño, a su vez, calificó al canal como “herramienta neutral del comercio mundial” y agradeció el respaldo mexicano a la soberanía nacional.
En materia agropecuaria, la mandataria resaltó el acuerdo bilateral que ya está dando resultados: Panamá dispone de una planta que produce cerca de 100 millones de moscas estériles, cuyas pupas se trasladan a la nueva instalación de Chiapas, inaugurada recientemente. Con esta infraestructura, México planea producir sus propias moscas, reduciendo la dependencia externa y fortaleciendo la colaboración con el Departamento de Agricultura de EE. UU.
El encuentro, celebrado en el Palacio Nacional y acompañado por la esposa del presidente mulinista, Maricel Cohen, y varios miembros de su gabinete, concluyó con la intención de relanzar la cooperación bilateral en áreas como seguridad regional, a través de un futuro diálogo con la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Con este primer acercamiento directo, ambos gobiernos sientan las bases de una agenda ampliada, donde la neutralidad del Canal de Panamá y la cooperación agropecuaria se perfilan como los pilares más visibles de la relación México‑Panamá.