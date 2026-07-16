Sheinbaum rechaza la medida de Trump para reanudar detenciones migratorias en EE. UU.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó la iniciativa del expresidente Donald Trump de volver a detener a migrantes en tránsito, señalando que vulnera los derechos humanos de los mexicanos bajo custodia del ICE y pidiendo respeto a sus garantías.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/07/2026 10:11 AM.
En México y editada el 16/07/2026 11:59 AM.