Sismo de 7.4 en Chiapas activa alerta de tsunami en costas de México

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Un sismo de magnitud 7.4 registrado el 17 de julio de 2026 activó una alerta de tsunami para las costas de Chiapas y Oaxaca. El CAT‑SEMAR emitió un boletín que indica posibles variaciones del nivel del mar de hasta 1.05 m y ordena mantener a la población alejada de las playas mientras se vigila la situación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 09:22 AM.
En México y editada el 17/07/2026 10:03 AM.