Sismo de 7.4 en Chiapas activa alerta de tsunami en costas de México

Un temblor de magnitud 7.4, con epicentro a 135 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, y profundidad de 10 km, se registró a las 08:48 h del 17 de julio de 2026, según el Servicio Sismológico Nacional. El sismo activó de inmediato una alerta de tsunami emitida por el Sistema de Alerta de Tsunamis de EE. UU. y el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT‑SEMAR).
El boletín oficial, difundido a las 09:05 h, dirige la alerta a todas las instancias de Protección Civil, marítimas y navales, y señala que la zona de mayor preocupación es el litoral de Chiapas y Oaxaca, donde se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 cm sobre la marea. Las primeras alteraciones podrían observarse a partir de las 09:20 h en Huatulco y Puerto Ángel (Oaxaca) y a las 09:28 h en Puerto Chiapas.
Entre los puntos críticos, Pampa Honda (Chiapas) podría registrar una altura máxima de ola de 1.05 m, mientras que en localidades como Barra Zacapulco y La Mona se prevé una elevación de hasta 0.6 m. En la mayor parte del Pacífico mexicano, los modelos estiman variaciones entre 0.01 y 0.05 m.
El CAT‑SEMAR instruye a mantener a la población alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta y advierte sobre la presencia de corrientes anómalas en puertos y zonas costeras. Hasta el momento no se reportan daños mayores, pero la vigilancia permanece activa en toda la franja costera.