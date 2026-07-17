México exige a ICE esclarecer muertes de connacionales y reforzar protección migratoria en EE. UU.

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Roberto Lazzeri, embajador de México en Washington, sostuvo encuentros con el director interino del ICE y autoridades estadounidenses para exigir esclarecimiento, acceso consular y notificación inmediata a familias de mexicanos fallecidos bajo custodia del organismo migratorio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 08:51 AM.
En México y editada el 17/07/2026 09:22 AM.