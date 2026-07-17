Recorte presupuestal obliga al IEEH a pedir apoyo del INE para cubrir vacantes electorales

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Ante la insuficiencia presupuestal del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) para 2026, el organismo nacional (INE) firmó un convenio para cubrir seis vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), distribuidas entre prerrogativas partidistas y representación de grupos vulnerados.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 08:52 AM.
En México y editada el 17/07/2026 09:24 AM.