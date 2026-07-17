Recorte presupuestal obliga al IEEH a pedir apoyo del INE para cubrir vacantes electorales

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) enfrentó una recorte presupuestal aprobado por el Congreso local que imposibilitó la convocatoria y selección de perfiles del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) para el ejercicio 2026. La consejera presidenta del IEEH, María Magdalena González Escalona, informó que, sin los recursos necesarios, no se podía llevar a cabo el proceso de selección.
En la sesión ordinaria del IEEH celebrada el 16 de julio, se aprobó la firma de un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para que este último asuma los gastos y la gestión de la convocatoria. El acuerdo cubre seis vacantes: tres en el área de Prerrogativas y Partidos Políticos y tres en áreas destinadas a la representación de grupos históricamente vulnerados.
González Escalona explicó que el INE solicitó a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de todo el país que manifestaran su interés en incorporarse a la convocatoria nacional. Ante la falta de fondos locales, el IEEH consideró prioritario sumarse a la iniciativa nacional.
El costo inicial estimado para el proceso de selección era de 600,000 pesos, pero tras una revisión se modificó la cifra, aunque la información exacta del nuevo monto no fue divulgada en la sesión.
Con este convenio, el INE garantiza la continuidad del proceso de selección de personal necesario para el SPEN, asegurando la cobertura de las vacantes críticas y manteniendo la operatividad del sistema electoral estatal.