INE propone multa de 113 mil pesos a México Tiene Vida por participación de ministros de culto

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La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó, por mayoría de dos votos, una sanción económica contra la organización México Tiene Vida (MTV) por la intervención de 98 ministros de culto en sus asambleas y procesos de afiliación. La medida, que será remitida a la Secretaría de Gobernación y al Consejo General del INE, se basa en la violación del principio constitucional de laicidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 09:01 AM.
En México y editada el 17/07/2026 09:38 AM.