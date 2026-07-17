INE propone multa de 113 mil pesos a México Tiene Vida por participación de ministros de culto

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto de sanción contra la organización México Tiene Vida (MTV), imponiéndole una multa de 113 mil 140 pesos. La decisión se tomó con el voto a favor de las consejeras Rita Bell López y Frida Gómez Puga, mientras que el consejero Arturo Castillo, presidente de la comisión, emitió un voto en contra.
El expediente indica que 98 personas registradas como ministros de culto participaron activamente en asambleas distritales y eventos de afiliación organizados por MTV, vulnerando el principio constitucional de laicidad que prohíbe a los ministros de culto asociarse con fines políticos o intervenir en actividades partidistas.
De los 98 ministros, ocho colaboraron directamente en la recolección de afiliaciones y dos fueron elegidos como integrantes de la Asamblea Nacional Constitutiva de la organización. Cada uno fue identificado con su nombre completo y número de registro ante la Secretaría de Gobernación.
El documento aprobado también dispone que la Secretaría de Gobernación (Segob) reciba la vista del caso para determinar las acciones correspondientes dentro de sus atribuciones.
Actualmente, MTV mantiene una impugnación ante el Tribunal Electoral, por lo que las resoluciones del INE son cruciales para la sentencia definitiva que emitirá la autoridad jurisdiccional.
La investigación se originó tras una denuncia de seis ciudadanos que señalaron la participación de ministros de culto en varios grupos en proceso de conformación como partidos políticos. Si bien se reportó la presencia de más de mil ministros en otras organizaciones, el INE solo pudo acreditar la participación activa de 98 en el caso de MTV.