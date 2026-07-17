Sheinbaum anuncia playas públicas en Tulum y baja 30% tarifas de zonas arqueológicas

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La Secretaría de Turismo, bajo la dirección de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció medidas para garantizar el acceso libre a las playas de Tulum y bajar los precios de entradas a sitios arqueológicos, respondiendo a denuncias de privatización y altos costos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 09:22 AM.
En México y editada el 17/07/2026 10:05 AM.