CDMX lidera ganancias del Mundial 2026 con hasta 66 mil mdp y récord de empleos formales

La Ciudad de México se consolidó como la sede más rentable del Mundial 2026, según informó la jefa de gobierno, Clara Brugada, durante una conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. La derrama económica estimada oscila entre 44 mil y 66 mil millones de pesos, cifra que incluye el gasto de 4 millones 112 mil turistas y visitantes registrados entre el 1 de junio y el 15 de julio.
El impacto se reflejó en la generación de 100 mil empleos formales en junio, uno de los mayores incrementos de empleo formal en un solo mes en la historia reciente de la capital. Brugada calificó este logro como “uno de los mayores aumentos de empleo formal registrados en un solo mes, pocas veces la ciudad ha creado tantos empleos formales, en tan poco tiempo”.
La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto, señaló que la afluencia de visitantes representó un incremento del 21 % respecto al mismo periodo de 2025 y que las búsquedas en internet sobre la CDMX aumentaron un 27 %, reflejando una mayor intención de viaje. Los turistas provinieron de más de 80 países, participando en actividades como los festivales futboleros en la aldea global del Zócalo, rutas turísticas y eventos en los estadios.
En el sector transporte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, informó que se registraron 4.5 millones de viajes adicionales en junio: 2.5 millones en el Metro y 2 millones en el RTP. Asimismo, las transacciones con tarjetas de crédito y débito alcanzaron 93 mil millones de pesos entre el 11 y el 30 de junio, con un aumento de 30 %** respecto al periodo anterior, equivalentes a 44 mil millones de pesos adicionales.
Con estos indicadores, la CDMX se posiciona como la “mejor sede de la justa mundialista” y como un motor de crecimiento económico y generación de empleo para el país.