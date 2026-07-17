CDMX lidera ganancias del Mundial 2026 con hasta 66 mil mdp y récord de empleos formales

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La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que la Copa Mundial FIFA 2026 aportó entre 44 y 66 mil millones de pesos a la economía de la Ciudad de México, con más de 4 millones de visitantes, 100 mil empleos formales creados en junio y un aumento del 30 % en transacciones con tarjetas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 02:21 PM.
En México y editada el 17/07/2026 02:26 PM.