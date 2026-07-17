SEP publica lista de útiles escolares 2026-2027 y pide priorizar ahorro y reutilización

La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó la lista sugerida de útiles escolares para el ciclo escolar 2026‑2027, con la finalidad de orientar a madres, padres de familia y comunidades educativas en la adquisición de los materiales que utilizarán los y las estudiantes durante el próximo periodo.
El documento, elaborado bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), busca fortalecer el aprendizaje mediante actividades contextualizadas, pensamiento crítico, inclusión, igualdad sustantiva y participación activa del alumnado. La SEP aclara que se trata de una lista mínima; los docentes podrán solicitar recursos adicionales solo cuando sean imprescindibles para proyectos específicos, evitando así gastos superfluos para las familias.
Entre los objetivos destacados está el fomento del uso responsable de los recursos, promoviendo la reutilización de materiales en buen estado y la colaboración entre familias, escuelas y comunidad para garantizar una educación equitativa, inclusiva y de excelencia.
Para los alumnos de primer y segundo grado de primaria, la lista incluye: un cuaderno por materia (según criterio docente), lápiz, lápiz bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma de borrar, tijeras, lápiz adhesivo, una caja de lápices de colores, un juego de geometría y 50 hojas blancas.
En preescolar, la SEP indica que no existe una lista única; los materiales como papel, pinturas, pinceles, lápices de colores, brochas, tijeras, pegamentos y plastilina serán sugeridos por los educadores en coordinación con las familias, considerando el contexto y los proyectos de aprendizaje.
La autoridad educativa recordó que los estudiantes contarán con libros de texto gratuitos y otros materiales elaborados por el Estado, que seguirán siendo la principal herramienta académica.
Con esta publicación, la SEP busca que las familias planifiquen con anticipación la compra de útiles escolares, priorizando el ahorro, la reutilización y el acceso equitativo a la educación en todos los niveles de educación básica.