SEP publica lista de útiles escolares 2026-2027 y pide priorizar ahorro y reutilización

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) difundió la lista mínima de útiles escolares para el ciclo 2026‑2027, alineada con la Nueva Escuela Mexicana, con el objetivo de orientar a familias y comunidades y evitar gastos innecesarios.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 09:01 AM.
En México y editada el 17/07/2026 09:37 AM.