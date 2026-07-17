Sheinbaum rechaza cumbre de Rubio por “tema político” y defiende postura de México en seguridad

...

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que el país no asistió a la reunión convocada por el senador estadounidense Marco Rubio sobre “terrorismo de extrema izquierda”, al considerarla un foro de carácter político y no de seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/07/2026 02:26 PM.
En México y editada el 17/07/2026 02:30 PM.