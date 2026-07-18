Embajador Lazzeri destaca estrecha cooperación con EE.UU. en lucha contra cárteles

En entrevista concedida a Bloomberg, el embajador de México en los Estados Unidos, Roberto Lazzeri, destacó que la labor conjunta entre ambos países se ha intensificado "muy de cerca" en la lucha contra los cárteles de la droga. Señaló que la cooperación ha permitido la incautación de grandes cantidades de drogas sintéticas y la captura de líderes criminales, lo que ha contribuido a una reducción del 22 % en el cruce de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Según Lazzeri, las autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen conversaciones diarias, lo que ha mejorado notablemente los resultados en materia de seguridad y combate al narcotráfico. "El intercambio constante de inteligencia y la coordinación operativa son pilares de este éxito", afirmó el diplomático.
En el plano económico, el embajador recordó que la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU. y Canadá está programada para la próxima semana. Lazzeri subrayó que la renovación del tratado representa una oportunidad para actualizar incentivos productivos, atraer inversiones y alinear la agenda con el Plan México, iniciativa orientada a la sustitución de importaciones y generación de empleo.
El diplomático advirtió que la incertidumbre prolongada perjudica las decisiones de inversión empresarial y urgió a los tres países a alcanzar una resolución lo antes posible para no perder competitividad.
Respecto a la migración, Lazzeri aclaró que México no interfiere en la política interna de EE.UU., pero exige el respeto a los derechos humanos de los deportados. Señaló que, durante la semana, se sostuvieron reuniones productivas con funcionarios del DHS y ICE para establecer protocolos claros que garanticen la dignidad y seguridad de los migrantes.
El embajador concluyó que la estrecha colaboración en seguridad, comercio y migración es esencial para fortalecer la relación bilateral y enfrentar los retos comunes que afectan a ambos países.