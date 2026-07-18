Embajador Lazzeri destaca estrecha cooperación con EE.UU. en lucha contra cárteles

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El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, resaltó la colaboración diaria entre ambos gobiernos en operaciones contra los cárteles, la captura de líderes criminales y la disminución del 22 % del fentanilo que cruza la frontera, al tiempo que subrayó la urgencia de concluir la renegociación del TLC y de garantizar derechos humanos en materia migratoria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/07/2026 09:27 AM.
En México y editada el 18/07/2026 09:44 AM.