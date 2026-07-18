Shakira adelanta la versión en español del himno oficial del Mundial 2026

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La cantante colombiana compartió un fragmento de la adaptación al español del himno oficial del Mundial 2026, "Dai Dai", que interpretará junto a Burna Boy en el espectáculo de medio tiempo de la final del torneo.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/07/2026 01:27 PM.
En México y editada el 18/07/2026 10:29 AM.