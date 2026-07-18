Shakira adelanta la versión en español del himno oficial del Mundial 2026

Con apenas días para el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Shakira sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales un avance de la versión en español del himno oficial del torneo, "Dai Dai". En la historia de Instagram que compartió, la artista se muestra cantando el tema mientras baila y sonríe, ofreciendo por primera vez una muestra de la adaptación al español.
El avance llega en la antesala del evento del 19 de julio, donde la cantante encabezará el show de medio tiempo junto al rapero nigeriano Burna Boy y los Ghetto Kids de Uganda, quienes interpretarán la versión original del himno. Aunque Shakira no ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento del tema completo en español, el fragmento ya genera gran expectativa entre los fanáticos.
Con "Dai Dai", Shakira se consolida como la artista con más canciones oficiales vinculadas a la Copa del Mundo, tras "Hips Don’t Lie" (Alemania 2006), "Waka Waka (This Time for Africa)" (Sudáfrica 2010) y "La La La" (Brasil 2014). El tema celebra la diversidad cultural del Mundial 2026, combinando varios idiomas y ritmos de distintas regiones del planeta.
El espectáculo de medio tiempo, que cerrará la final del torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá, promete ser uno de los momentos más memorables del evento, reforzando la presencia de la música latina en la escena deportiva internacional.