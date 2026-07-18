Venezuela condecora a binomios del Ejército mexicano por rescates tras los sismos

El agrupamiento de ayuda humanitaria Yumare, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), recibió el reconocimiento del gobierno de Venezuela por su actuación en la operación de rescate tras los dos sismos que sacudieron la nación sudamericana. En una entrevista con Jaime Piña y Fernanda Tapia para Telediario Mediodía, el comandante del agrupamiento, Alejandro Gómez, destacó la labor solidaria del Ejército mexicano tanto en territorio nacional como en el extranjero.
Según informó el comandante Marco Antonio Vázquez, la misión mexicana llegó a Venezuela en menos de 24 horas y logró rescatar a dos personas con vida, entre ellas un menor de nueve años, así como a dos perros de rescate. Además, se recuperaron 92 cuerpos sin vida, lo que subraya el compromiso y la capacidad operativa del personal mexicano.
Los binomios caninos, identificados como Cabrio y Brindis, fueron los responsables de localizar al niño de nueve años. Por su valentía, recibieron en México las distinciones de “Valor Heroico” y “Mérito Militar”. En el estudio de Telediario los comandantes resaltaron la importancia del adiestramiento canino, que inicia a los cuatro meses de edad con un proceso de socialización y se especializa en detección de explosivos, protección personal, uso de enervantes y búsqueda y rescate.
Vázquez señaló que la vida útil de trabajo de un perro de rescate es de aproximadamente seis años, dependiendo de la raza, y que al jubilarse son adoptados para garantizarles una vida digna. Gómez añadió que el éxito de la operación dependió de la interoperabilidad entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, que actuaron de manera coordinada para cumplir la misión humanitaria.
El mayor desafío, según los mandos militares, fue la carrera contra el tiempo para salvar vidas, demostrando una vez más la capacidad de respuesta rápida del Ejército mexicano ante emergencias internacionales.