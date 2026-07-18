Venezuela condecora a binomios del Ejército mexicano por rescates tras los sismos

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El gobierno venezolano otorgó las preseas “Héroes de Venezuela” y “Héroes Caninos de Venezuela” a los binomios caninos y humanos del Ejército mexicano que, en menos de 24 horas, rescataron a dos personas vivas, entre ellas un niño de nueve años, y a dos perros tras los sismos que azotaron al país sudamericano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/07/2026 09:29 AM.
En México y editada el 18/07/2026 09:31 AM.