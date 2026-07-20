Clara Brugada afirma que la CDMX quedó mejor preparada tras el Mundial 2026

Durante un acto celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la experiencia de organizar las actividades vinculadas al Mundial de Fútbol 2026 fortaleció la capacidad institucional de su administración y dejó a la capital mejor preparada para albergar eventos internacionales de gran magnitud.
Brugada reconoció la labor de más de 40 mil servidores públicos de diversas dependencias locales que participaron en la planificación, operación y logística del torneo. Destacó la coordinación interinstitucional con el Gobierno de la República, particularmente a través del Plan Kukulcán, que garantizó la seguridad de la población y la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el Mundial.
En el evento, representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) coincidieron en que la experiencia adquirida fortaleció las capacidades operativas de sus instituciones, dejando un legado en materia de movilidad, infraestructura y atención a eventos masivos.
La mandataria también elogió al personal operativo que trabajó en calles, plazas, centros de reunión y festivales futboleros, así como a los cuerpos de seguridad, limpieza, movilidad y protección civil, cuyo esfuerzo fue clave para el éxito del torneo.
Al concluir su mensaje, Clara Brugada subrayó que la experiencia marcó un aprendizaje significativo para su gobierno y para la capital del país: "Este gobierno aprendió y ya no es el mismo, es mejor después del Mundial y todos somos mejores después de esta experiencia".