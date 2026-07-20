Clara Brugada afirma que la CDMX quedó mejor preparada tras el Mundial 2026

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La jefa de Gobierno declaró que la organización del Mundial de Fútbol 2026 fortaleció la capacidad institucional de la capital y la dejó lista para futuros eventos internacionales de gran escala.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 03:28 PM.
En México y editada el 20/07/2026 03:40 PM.