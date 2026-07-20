Sheinbaum revela la presencia de cerca de 250 agentes extranjeros en México

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que aproximadamente 250 agentes de inteligencia y seguridad de otros países operan en territorio nacional, bajo la supervisión de un comité del Gabinete de Seguridad y con obligaciones de reporte mensual.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 02:56 PM.
En México y editada el 20/07/2026 03:28 PM.