Sheinbaum revela la presencia de cerca de 250 agentes extranjeros en México

En la conferencia de prensa matutina celebrada en el Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció que en México se encuentran operando cerca de 250 agentes extranjeros. Estos funcionarios, provenientes de embajadas y agencias de inteligencia o seguridad, deben cumplir estrictamente con la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Sheinbaum explicó que la estancia de dichos agentes solo es posible tras la autorización de un comité del Gabinete de Seguridad, el cual evalúa las solicitudes presentadas por las misiones diplomáticas. Una vez aprobada la permanencia, los agentes están obligados a presentar un informe mensual detallando sus actividades en el país.
La mandataria subrayó que su gobierno no persigue una confrontación con Estados Unidos, pero advirtió que no permanecerá en silencio ante cualquier acción que considere incorrecta o ilegal por parte de agentes extranjeros.
Con esta medida, la administración busca garantizar la soberanía nacional y la transparencia en la cooperación internacional en materia de seguridad, manteniendo un control riguroso sobre la presencia de personal extranjero en territorio mexicano.