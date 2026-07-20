Sheinbaum impulsará debate nacional para regular IA, redes sociales y celulares en menores

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la apertura de un debate nacional sobre la regulación del uso de inteligencia artificial, redes sociales y dispositivos electrónicos por niños, adolescentes y jóvenes. El proceso contará con foros, la participación de expertos, padres y jóvenes, y se presentará una iniciativa legislativa al Congreso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 12:43 PM.
En México y editada el 20/07/2026 12:51 PM.