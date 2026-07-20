Sheinbaum impulsará debate nacional para regular IA, redes sociales y celulares en menores

Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se iniciará un debate nacional con el objetivo de regular el uso que hacen los menores de edad de la inteligencia artificial (IA), las redes sociales y los dispositivos electrónicos. La iniciativa, que será remitida al Congreso de la Unión, busca establecer marcos normativos que protejan los derechos fundamentales de niños, adolescentes y jóvenes, y que fomenten entornos educativos seguros y saludables.
Sheinbaum subrayó que el uso excesivo de redes sociales puede generar efectos nocivos en la salud física y mental de los menores, por lo que se pretende alcanzar un consenso amplio que incluya a expertos, padres de familia y a los propios jóvenes. Para ello, la presidenta anunció que la discusión se llevará a cabo todos los lunes durante un mes en la sección de "La Mañanera", permitiendo que la ciudadanía siga de cerca los avances del proceso.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, complementó la información al indicar que se organizarán foros en los que participarán especialistas y la sociedad civil, con el fin de recoger propuestas y elaborar conclusiones conjuntas. Delgado destacó que ya existen regulaciones en 16 entidades federativas que limitan el uso de dispositivos móviles en entornos escolares, y que la nueva normativa buscará armonizar esas disposiciones a nivel nacional.
El debate se enmarca dentro de una estrategia más amplia del Gobierno para crear un entorno digital responsable, que garantice la protección de la infancia y la adolescencia frente a los riesgos asociados al uso desmedido de la tecnología, al tiempo que promueve la educación digital y el desarrollo de habilidades críticas.