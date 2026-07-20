Claudia Sheinbaum asistió a la clausura del Mundial tras invitación personal de Donald Trump

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que asistió a la final del Mundial de fútbol en Nueva York tras ser invitada por el presidente de EE. UU., Donald Trump, y compartió palco con diplomáticos de Estados Unidos y Canadá.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 09:52 AM.
En México y editada el 20/07/2026 10:12 AM.