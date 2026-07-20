Claudia Sheinbaum asistió a la clausura del Mundial tras invitación personal de Donald Trump

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció en la conferencia de prensa de hoy que asistió a la clausura del Mundial de fútbol celebrada en Nueva York tras recibir una invitación directa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La invitación se formalizó durante una conversación telefónica entre ambos líderes el pasado viernes.
Sheinbaum ocupó un palco junto a funcionarios estadounidenses y canadienses, entre los que se encontraba el embajador Jamieson Greer, con quien mantuvo breves diálogos comerciales y programó una reunión para esta semana con el objetivo de explorar posibles acuerdos bilaterales.
Durante el evento, la presidenta mexicana también se encontró con el presidente de España, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI, resaltando la coordinación entre los tres países anfitriones del Mundial y subrayando la capacidad conjunta para impulsar grandes proyectos internacionales.
La visita de Sheinbaum a la final del Mundial se enmarca dentro de una agenda de fortalecimiento de relaciones exteriores, que incluye conversaciones con altos funcionarios del gabinete de Trump y la búsqueda de alianzas estratégicas en materia comercial y de seguridad.