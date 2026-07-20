Sheinbaum niega ‘desplantes’ durante la ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió en conferencia que hubiera recibido faltas de respeto por parte de la afición o de la selección argentina al entregar el Balón de Oro al mejor jugador, aclarando que el momento transcurrió con normalidad y orgullo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 09:52 AM.
En México y editada el 20/07/2026 10:15 AM.