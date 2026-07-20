Sheinbaum conversa con Trump y Carney sobre comercio durante la Final del Mundial

Durante la transmisión de la Final del Mundial, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló que mantuvo conversaciones breves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, centradas en asuntos comerciales. Sheinbaum recordó que la segunda ronda de negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC) inició el día de hoy y anticipó la posibilidad de cerrar varios acuerdos antes de que concluya la semana.
En la misma línea, la mandataria anunció que recibirá al embajador de EE. UU., John Greer, durante la presente semana, lo que permitirá profundizar en los diálogos iniciados en la llamada telefónica que sostuvo con Trump el viernes anterior. En esa conversación, el presidente estadounidense extendió una invitación personal a Sheinbaum para asistir a la Final del evento.
Sheinbaum también mencionó que, además de Trump y Carney, intercambió palabras rápidamente con otros funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; y el representante de Comercio, Jamieson Gree‑r.
El anuncio subraya la intención de la administración mexicana de impulsar la agenda comercial del T‑MEC y fortalecer los lazos bilaterales con sus socios norteamericanos, en un contexto de creciente competitividad global.