Sheinbaum conversa con Trump y Carney sobre comercio durante la Final del Mundial

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Claudia Sheinbaum informó que, en la Final del Mundial, sostuvo breves conversaciones con el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, abordando temas comerciales y anunciando avances en la segunda ronda de negociaciones del T‑MEC.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/07/2026 09:56 AM.
En México y editada el 20/07/2026 10:32 AM.