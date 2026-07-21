Claudia Sheinbaum deslumbra en la final del Mundial 2026 con traje 100 % mexicano

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La presidenta de México asistió a la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium vistiendo un sastre verde botella con bordado oaxaqueño, una pieza diseñada y confeccionada íntegramente por manos mexicanas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 11:01 AM.
En México y editada el 21/07/2026 06:34 AM.