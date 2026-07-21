Actor Eduardo Marbán, sobrino de Eduardo Capetillo, se vuelve albañil y responde a críticas

El actor Eduardo Marbán, sobrino del cantante y actor Eduardo Capetillo, sorprendió a sus seguidores al publicar en Instagram que está aprendiendo el oficio de la albañilería. En varios videos mostró sus primeras jornadas con la frase: “Voy a aprender a ser albañil, chavos, ya le estamos dando duro”.
Tras la publicación, Marbán respondió a las críticas que recibió con un contundente mensaje: “Pena robar y que te cachen, pena ser narco. Yo tengo dos manitas, dos pies y puedo trabajar de lo que sea. Pena ser un pin*** hue***”. Con esas palabras buscó alejarse de cualquier asociación con actividades ilícitas y subrayó la dignidad del trabajo manual.
El actor aclaró que su decisión no implica un retiro de la actuación. “Es mi pasión, lo que más amo hacer. Namás que hay veces que toca hacer otras cosas para generar dinero y poder tener la vida que queremos”, explicó, resaltando la necesidad de complementar sus ingresos mientras persiste en su carrera artística.
Marbán proviene de una familia muy conocida en el espectáculo mexicano. Es hijo de Mary Carmen Arruza, media hermana de Eduardo Capetillo, y creció bajo la tutela de su tío y de la cantante Biby Gaytán, quienes lo apoyaron tras la muerte de sus padres. En una entrevista para Las Estrellas recordó: “Lo más cercano a mi papá es mi tío Eduardo… Me regañaba, me exigía, lo que hace un papá”.
Antes de consolidarse como actor, estudió Mercadotecnia y trabajó como asistente personal de Capetillo en la telenovela Soy tu dueña. Posteriormente se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa bajo la dirección de Patricia Reyes Spíndola, y debutó en 2015. Su filmografía incluye participaciones en diversas producciones de Televisa y el proyecto Artur (2019), donde también ejerció como escritor y protagonista.
Al combinar la actuación con el aprendizaje de la albañilería, Marbán busca demostrar que el trabajo honesto, sea cual sea, es una vía digna para sostener sus metas personales y profesionales.