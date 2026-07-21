Actor Eduardo Marbán, sobrino de Eduardo Capetillo, se vuelve albañil y responde a críticas

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El intérprete mexicano, conocido por su trabajo en Televisa y por su vínculo familiar con la casa Capetillo, anunció que está aprendiendo albañilería para generar ingresos, y lanzó un polémico mensaje contra la delincuencia al decir “pena ser narco”.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 21/07/2026 10:45 AM.
En México y editada el 21/07/2026 06:30 AM.