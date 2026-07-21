Sheinbaum anuncia fondo de seguridad, estímulos a pymes y energía renovable

El clima previo a la conferencia matutina ya traía ruido. En los pasillos del Congreso, la oposición había filtrado que no se limitarían a escuchar. Querían preguntas incómodas, datos duros sobre la ejecución del gasto y, sobre todo, evidencias de que la estrategia de seguridad no se queda en titulares. Y vaya que tendrán material: la mandataria, Claudia Sheinbaum Pardo, llegará acompañada de tres pesos pesados del gabinete —Seguridad, Hacienda y Energía—, lo que por sí solo marca un nivel de exposición poco común en las últimas semanas.
El nudo de la agenda arranca con el tema que más desvela a los mexicanos: la violencia. Según fuentes cercanas a la vocería, Sheinbaum planea anunciar la creación de un fondo federal etiquetado para modernizar el equipo de la Guardia Nacional, pero no solo eso. La apuesta fuerte está en ampliar la inteligencia policial, un giro táctico que busca pasar de la reacción a la prevención en los estados que encabezan las tasas de homicidio. La pregunta que flota es si ese dinero alcanzará para frenar la influencia de los grupos criminales que se han reacomodado tras los cambios en las fiscalías estatales.
En otro frente, la economía será el segundo plato fuerte. Sheinbaum presentará el primer informe trimestral del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2029, un documento que promete proyecciones optimistas de crecimiento del PIB, pero que llega en un contexto de inflación persistente y desaceleración global. Lo interesante no serán las cifras macro, sino el paquete de estímulos directos a pequeñas y medianas empresas, el sector que más ha sentido el golpe. Los empresarios del ramo esperan medidas concretas, no promesas, y en redes sociales ya se especula con una posible reducción de tasas de interés para créditos productivos.
El tercer anuncio, y quizá el que más divida opiniones, es el energético. Sheinbaum revelará los resultados preliminares del programa “México Verde 2030”, que aspira a que el 45% de la electricidad del país venga de fuentes renovables para el final de la década. La noticia concreta: dos parques eólicos en el norte echarán a andar, y se ampliará la red de cargadores para vehículos eléctricos. Ambientalistas aplauden la dirección, aunque advierten que sin una reforma profunda a la Comisión Federal de Electricidad, estos proyectos corren el riesgo de quedarse en islas de modernidad en medio de un mar de combustibles fósiles.
Se espera que la transmisión, que arrancará puntual a las 7:00 a.m. desde el Salón Tesorería, sea seguida por millones de personas a través de plataformas digitales y la señal abierta. Los analistas políticos ya calientan motores: más allá de los anuncios, lo que realmente se juega es la capacidad de Sheinbaum para mantener el pulso popular en un año preelectoral donde la oposición busca cualquier resquicio para marcar distancia. Pero, como siempre en las mañaneras, la última palabra la tendrán las preguntas de los reporteros.