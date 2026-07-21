Sheinbaum anuncia fondo de seguridad, estímulos a pymes y energía renovable

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Desde las entrañas de Palacio Nacional, cada mañana de martes se ha convertido en una especie de termómetro político. No es para menos: a poco más de un año de los comicios de 2027, cualquier declaración, gesto o anuncio presidencial pesa como una losa en el tablero electoral

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 07:30 AM.
En México y editada el 21/07/2026 07:03 AM.