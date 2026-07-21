Sheinbaum destina 181 mil millones de pesos a ampliar hospitales hasta 2030

En una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el Gobierno federal asignará cerca de 181 mil millones de pesos para ampliar la infraestructura hospitalaria del país de aquí a 2030. El plan contempla la ejecución de 152 proyectos: 50 hospitales de nueva planta, 47 ampliaciones y 55 sustituciones o mejoras mayores en distintas unidades médicas.
Sheinbaum indicó que, en los próximos días, las autoridades del sector salud presentarán un informe que mostrará el avance de las obras ya inauguradas, las que se encuentran en construcción y los nuevos proyectos que iniciarán en los años siguientes. Además, la próxima semana su administración comparará la infraestructura hospitalaria construida entre 1982 y 2018 con la que se desarrollará durante su gobierno.
“Más que la construcción, es la atención a la población, el acceso a la salud”, subrayó la mandataria, enfatizando que la inversión no solo busca ampliar la capacidad física de los hospitales, sino también garantizar una atención médica de calidad y oportuna para la ciudadanía.
El anuncio llega en un contexto de creciente demanda de servicios de salud y de la necesidad de modernizar instalaciones obsoletas. Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca reducir las brechas de cobertura, disminuir los tiempos de espera y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud ante emergencias y pandemias.