Sheinbaum destina 181 mil millones de pesos a ampliar hospitales hasta 2030

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La presidenta de México anunció una inversión de 181 mil millones de pesos para ejecutar 152 proyectos hospitalarios —50 nuevos hospitales, 47 ampliaciones y 55 sustituciones— con el objetivo de mejorar el acceso a la salud antes de 2030.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 21/07/2026 10:14 AM.
En México y editada el 21/07/2026 11:11 AM.