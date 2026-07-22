Crean el Fondo de Capital Ambiental para México con el apoyo de Hacienda y CAF

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La Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Hacienda y el CAF anuncian un fondo de hasta 10 millones de dólares para financiar proyectos de conservación, restauración y acción climática, con miras a ampliar su capital mediante aportes nacionales e internacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/07/2026 01:45 PM.
En México y editada el 22/07/2026 12:40 PM.