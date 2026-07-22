Crean el Fondo de Capital Ambiental para México con el apoyo de Hacienda y CAF

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, dieron a conocer la creación del Fondo de Capital Ambiental para México, un mecanismo destinado a canalizar recursos financieros hacia proyectos de conservación del capital natural, acción climática y desarrollo sostenible.
El fondo cuenta con una meta inicial de movilizar hasta 10 millones de dólares, con la posibilidad de crecer mediante la incorporación de nuevos aportantes tanto nacionales como internacionales. Los recursos podrán destinarse a iniciativas de restauración y conservación de ecosistemas, gestión sostenible del agua y suelos, economía circular, bioeconomía, calidad del aire y otras acciones alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo 2025‑2030.
El proyecto fue impulsado por Semarnat y presentado por la secretaria Alicia Bárcena, el secretario de Hacienda Édgar Amador Zamora y el presidente ejecutivo del CAF, Sergio Díaz‑Granados, ante representantes de empresas, instituciones financieras, fundaciones y organismos internacionales.
“Con este fondo México da un paso histórico para acercar el financiamiento a la restauración de los ecosistemas y al fortalecimiento de las comunidades que los protegen”, destacó Bárcena, subrayando la importancia de una transición ecológica justa.
Amador explicó que el fondo complementará la arquitectura de financiamiento sostenible del país, ampliando las fuentes de recursos para las prioridades ambientales. Por su parte, Díaz‑Granados resaltó que la colaboración entre el sector público, la banca multilateral y el sector privado permitirá transformar los recursos en soluciones concretas para la conservación y el desarrollo sostenible.
CAF será el encargado de la administración e implementación del fondo, aportando su experiencia en gestión de recursos de terceros, seguimiento técnico‑financiero, control y rendición de cuentas. El mecanismo contará con una estructura de gobernanza que evaluará y aprobará los proyectos, garantizando transparencia, trazabilidad y medición de resultados.
Empresas, fundaciones, instituciones financieras y otros actores comprometidos con la sostenibilidad podrán participar como aportantes, financiando proyectos viables, escalables y con impacto medible. El fondo se integra a instrumentos como la Taxonomía Sostenible de México, la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, el Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible y los bonos soberanos vinculados a los ODS.
Semarnat señaló que la iniciativa busca establecer una plataforma de largo plazo que convierta las prioridades ambientales de México en proyectos concretos, fortalezca la resiliencia económica y proteja el capital natural del país.