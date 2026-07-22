IMSS reforzará su presencia con 47 nuevos hospitales durante gobierno de Sheinbaum

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanzó en la construcción y puesta en operación de 47 hospitales, de los cuales siete ya funcionan y 21 están en obra. Diez unidades se abrirán en los próximos diez meses, ampliando significativamente la capacidad de atención especializada en regiones con escasa cobertura médica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/07/2026 06:02 AM.
En México y editada el 22/07/2026 10:14 AM.