IMSS reforzará su presencia con 47 nuevos hospitales durante gobierno de Sheinbaum

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que el organismo está consolidando una de las estrategias de fortalecimiento de infraestructura médica más ambiciosas de su historia, con la construcción y puesta en marcha de 47 hospitales durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De esos 47 hospitales, siete ya están operativos, 21 se encuentran en proceso de construcción y diez se abrirán en los próximos diez meses, lo que permitirá ampliar el acceso a servicios especializados en zonas donde la capacidad instalada era insuficiente y donde la población debía realizar largos traslados para recibir atención.
Los nuevos Hospitales Generales Regionales (HGR) incorporarán cientos de camas, decenas de especialidades médicas y equipamiento de alta tecnología, incrementando la capacidad de atención en estados como Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas, entre otros.
Entre los servicios que antes no estaban disponibles en varias regiones del país se incluyen unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía de alta complejidad, unidades de oncología y centros de diagnóstico por imágenes de última generación.
Robledo destacó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que ha participado en la construcción de ocho hospitales estratégicos, acelerando los trabajos y garantizando estándares de calidad y eficiencia.
Con estas obras, el IMSS busca reducir los tiempos de espera, disminuir los desplazamientos de los pacientes y fortalecer la red de salud pública, consolidando su presencia en todo el territorio nacional.