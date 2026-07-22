Sheinbaum descarta nuevos aranceles de EE.UU. a México tras medidas contra Canadá

En la conferencia matutina celebrada en el Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró que no anticipa la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos contra productos mexicanos, a pesar de que Washington ha aplicado tarifas del 50 % a la mayoría de los bienes canadienses.
Sheinbaum recordó que, a partir de este martes, los equipos de México y Estados Unidos iniciarán la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC). Asimismo, anunció que esta semana, el miércoles o jueves, mantendrá una reunión con el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, para tratar los puntos de coordinación y los desacuerdos existentes.
La mandataria subrayó que la relación comercial entre México y Estados Unidos se mantiene en un marco de “buena coordinación y respeto a la soberanía”, pero señaló que se señalarán claramente los aspectos en los que no hay consenso.
El contexto de estas declaraciones se da luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, impusiera aranceles del 50 % a la mayoría de los productos provenientes de Canadá, argumentando una supuesta discriminación contra automóviles, alcohol y lácteos estadounidenses.
Con la revisión del T‑MEC en marcha y la reunión bilateral próxima, la administración de Sheinbaum busca reforzar la estabilidad del comercio exterior mexicano y evitar que medidas proteccionistas de EE.UU. se trasladen a México.