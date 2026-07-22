Sheinbaum descarta nuevos aranceles de EE.UU. a México tras medidas contra Canadá

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no prevé que Estados Unidos imponga aranceles adicionales a México, mientras se inician los trabajos de revisión del T‑MEC y se programa una reunión con el representante comercial estadounidense.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/07/2026 12:50 PM.
En México y editada el 22/07/2026 12:45 PM.