Sheinbaum responde a la DEA: “Cada quien debe hacer su parte”

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró la necesidad de que México y EE. UU. colaboren contra el narcotráfico tras las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, sobre la corrupción del Cártel de Sinaloa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/07/2026 01:03 PM.
En México y editada el 22/07/2026 12:35 PM.