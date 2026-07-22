Sheinbaum responde a la DEA: “Cada quien debe hacer su parte”

En la conferencia matutina en el Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las recientes declaraciones del director de la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE. UU., Terry Cole, quien afirmó que el Cártel de Sinaloa sigue corrompiendo instituciones y socavando el Estado de derecho.
Sheinbaum subrayó que la responsabilidad de combatir el narcotráfico recae en cada gobierno y que México ya está trabajando para pacificar el país. "Nosotros hacemos nuestro trabajo para pacificar al país y colaboramos y nos coordinamos con Estados Unidos, para evitar que llegue droga a los Estados Unidos, hasta por razones humanitarias", afirmó la mandataria desde el Salón Tesorería.
La presidenta recordó que México ha solicitado a EE. UU. que impida la entrada de armas de fuego al territorio nacional, una medida que, según ella, es esencial para reducir la violencia vinculada al narcotráfico.
Sheinbaum también reconoció la labor de la DEA, señalando que la agencia tiene "muchísimo trabajo que hacer en la Unión Americana" y que la cooperación bilateral es clave para enfrentar a los cárteles que operan en ambos lados de la frontera.
El intercambio de información y la coordinación operativa entre ambos países continúan siendo prioritarios, mientras México refuerza sus esfuerzos internos de seguridad y justicia.