UNAM crea comisión técnica para investigar anomalías en examen de admisión 2026‑2027

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La Universidad Nacional Autónoma de México formó una comisión de especialistas para auditar el proceso y los resultados del examen de ingreso en línea, tras detectar aumentos inusuales en los puntajes y denuncias de aspirantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/07/2026 06:02 AM.
En México y editada el 22/07/2026 09:40 AM.