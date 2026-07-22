UNAM crea comisión técnica para investigar anomalías en examen de admisión 2026‑2027

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la integración de una comisión técnica compuesta por especialistas de distintas disciplinas universitarias para revisar a fondo el procedimiento y los resultados del proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura del ciclo escolar 2026‑2027/1. La medida fue ordenada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, quien también solicitó la elaboración de un informe detallado sobre el examen en línea y sus resultados.
El comité realizará una auditoría exhaustiva del proceso digital, del reporte de la plataforma y del comportamiento de las evaluaciones, después de que aspirantes y analistas detectaran irregularidades en las bases de datos públicas. Luis Ángel Maciel Barón, doctor en Biología Experimental, señaló que los puntajes mínimos requeridos para las carreras de mayor demanda se elevaron a niveles nunca antes vistos. Históricamente, entre el 8 % y el 9 % de los aspirantes superaba los 100 aciertos (de 120 preguntas); en esta primera edición en línea la cifra alcanzó casi el 30 %.
El fenómeno fue particularmente marcado en licenciaturas de alta exigencia como Medicina, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial. En Medicina, los exámenes con puntaje perfecto pasaron del 7 % habitual a un extraordinario 30 % en este concurso.
Paralelamente, la UNAM mantendrá abiertos los canales de atención para los aspirantes no seleccionados que soliciten revisión formal de su prueba. La institución también está atendiendo de manera prioritaria a los 2 % de los 158 712 exámenes presentados que fueron cancelados durante las jornadas virtuales; los afectados ya cuentan con citas para conocer las evidencias que motivaron la cancelación.
La casa de estudios se comprometió a divulgar los resultados del análisis técnico a la brevedad, reafirmando su compromiso histórico con la equidad, el mérito académico y la transparencia en el ingreso a la educación superior.