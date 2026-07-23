Luisa María Alcalde pide sancionar a juez que suspendió captura contra Ernesto Ruffo

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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, instó al Tribunal de Disciplina Judicial a investigar y, de ser procedente, sancionar al magistrado que anuló la captura del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, pese a la existencia de causas que ameritan prisión preventiva.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 08:30 AM.
En México y editada el 23/07/2026 10:42 AM.