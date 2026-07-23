México Canta 2026 definirá a sus finalistas con votación del público en vivo

Desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, anunció oficialmente las fechas de la semifinal y la gran final del concurso México Canta, segunda edición impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
El certamen, que busca ofrecer a los jóvenes un espacio para exhibir su talento musical y contrarrestar narrativas violentas, arrancará el 23 de agosto. La fase final, que será transmitida en vivo, está programada para el 15 de septiembre y contará con la participación del público mediante votación en tiempo real.
En la presentación estuvieron presentes seis participantes provenientes de Estados Unidos y El Bogueto, representante de la música urbana mexicana. Curiel informó que el concurso recibió la inscripción de 16,289 jóvenes (10,528 de México y 5,761 de EE. UU.). El Consejo Mexicano de la Música ya seleccionó a la minoría que competirá en las semifinales, entre ellos siete talentos estadounidenses de entre 18 y 26 años: Grecia Martín, Daniel Ochoa, Tiffany Cruz, Joshua, Lisandro y Rosalba.
La transmisión de la final se realizará a través de Canal 22 y 45 medios públicos, garantizando amplia cobertura nacional. La votación del público será en tiempo real, permitiendo que la audiencia influya directamente en el desenlace del concurso.
Con esta iniciativa, el gobierno federal refuerza su estrategia integral para atender causas sociales, fomentando la cultura y la participación juvenil como motor de cambio.