México Canta 2026 definirá a sus finalistas con votación del público en vivo

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La Secretaría de Cultura reveló que la segunda edición de México Canta iniciará el 23 de agosto, con semifinales y gran final el 15 de septiembre, transmitida en vivo por Canal 22 y 45 medios públicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 10:02 AM.
En México y editada el 23/07/2026 10:52 AM.