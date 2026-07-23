Jamieson Greer visita la CDMX para impulsar la tercera ronda de revisión del T‑MEC

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El representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, llega a la Ciudad de México para la tercera ronda bilateral de la revisión del Tratado entre México, EE. UU. y Canadá, con encuentros clave con la presidenta Sheinbaum y autoridades económicas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 12:04 PM.
En México y editada el 23/07/2026 01:02 PM.