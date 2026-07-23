Jamieson Greer visita la CDMX para impulsar la tercera ronda de revisión del T‑MEC

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, arribó a la Ciudad de México para liderar la tercera ronda bilateral de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC). La visita, programada dentro del calendario de 2026 que contempla tres rondas formales de negociación, tiene como objetivo profundizar los diálogos sobre la Revisión Conjunta del tratado.
Durante su estancia, Greer se reunirá con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional, donde se discutirán los avances de la revisión y se buscará alinear prioridades estratégicas entre ambas naciones. Asimismo, sostendrá encuentros en la Secretaría de Economía con su homólogo mexicano para abordar las barreras comerciales señaladas en el Informe Nacional de Estimación Comercial.
Los temas centrales de la agenda incluyen el comercio de acero, aluminio y sus derivados, la industria automotriz, la seguridad económica, el trabajo, la agricultura y los servicios de pago electrónico. Estas áreas son críticas para garantizar la competitividad del bloque y para resolver discrepancias que puedan afectar la fluidez del comercio transfronterizo.
La visita de Greer subraya la importancia que ambos gobiernos otorgan al T‑MEC como motor de crecimiento económico y como marco regulatorio que promueve la integración regional. Los resultados de esta tercera ronda de revisión serán determinantes para la estabilidad y el futuro del comercio trilateral en América del Norte.