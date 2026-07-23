Caso Rocky: muerte de perro en Saltillo genera indignación y exige justicia

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Tras la muerte del perro Rocky, víctima de un presunto arrastre y atropello en el fraccionamiento Villa San Miguel, diversas celebridades mexicanas y latinoamericanas condenaron públicamente los hechos y pidieron que la responsable, Liliana N., enfrente la justicia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 08:35 AM.
En México y editada el 23/07/2026 10:30 AM.