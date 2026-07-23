SEP publica aumentos salariales para docentes y personal educativo; así quedarán

La SEP dio a conocer, mediante un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, los incrementos salariales y de prestaciones que aplicarán a docentes y personal administrativo en los estados a partir del 1 de febrero de 2026.
El documento oficial indica que los beneficiarios son:
Los maestros de educación básica recibirán un aumento del 4 % sobre su sueldo base, al que se sumará un 2 % adicional a partir de septiembre de 2026. Asimismo, se incrementarán las ayudas de despensa, el material didáctico y la ayuda por servicios.
Beneficios para educación superior y subsistemas transferidos
El personal docente y de apoyo de instituciones de educación superior y de los subsistemas transferidos obtendrá un aumento retroactivo del 4 % al 1 de febrero de 2026. Además, se contemplan mayores apoyos para la superación académica y una bonificación por actuación y productividad. Como reconocimiento extraordinario, se otorgará un pago neto de $2,160 pesos en la quincena 16 de 2026.
Mejoras para el personal administrativo y de apoyo
Los empleados administrativos, técnicos, manuales y de apoyo del Catálogo Institucional de Puestos transferidos a los estados también recibirán un aumento del 4 % en su salario base y un 2 % adicional en la bolsa de prestaciones (despensa y gastos escolares). La Compensación Nacional Única se elevará a $7,726 pesos, pagándose en dos exhibiciones.
Con estas medidas, la SEP busca reconocer el trabajo de los profesionales de la educación y mejorar sus condiciones económicas, en línea con los compromisos del gobierno federal para fortalecer el sector educativo.