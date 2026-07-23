SEP publica aumentos salariales para docentes y personal educativo; así quedarán

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial los nuevos incrementos de sueldo y prestaciones que recibirán docentes de educación básica, personal de educación superior y empleados administrativos en los estados, a partir de febrero de 2026. Los ajustes incluyen aumentos del 4 % al salario base, mejoras en ayudas de despensa, material didáctico y compensaciones por productividad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 03:21 PM.
En México y editada el 23/07/2026 03:39 PM.