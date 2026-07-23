Claudia Sheinbaum agradece a la Guardia Nacional su entrega y profesionalismo

En un video difundido a través de sus redes sociales, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, manifestó su agradecimiento a los integrantes de la Guardia Nacional por su entrega, valores y servicio al pueblo mexicano. La visita, realizada este miércoles a la Comandancia de la Guardia Nacional, sirvió para reconocer públicamente el trabajo de la institución.
Sheinbaum destacó que, en apenas siete años, la Guardia Nacional se ha consolidado como una entidad de seguridad pública profesional, disciplinada y comprometida con la protección de la ciudadanía. Asimismo, subrayó los avances en el fortalecimiento de sus capacidades operativas, el equipamiento moderno y la capacitación continua de su personal.
La mandataria también resaltó la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como pieza clave en el proceso de profesionalización del cuerpo de élite, señalando que la coordinación entre ambas dependencias ha permitido elevar los estándares de seguridad y respuesta ante emergencias.
El mensaje de la presidenta se enmarca dentro de los esfuerzos del gobierno federal por reforzar la seguridad pública y generar confianza en la población, a través de instituciones que operen con transparencia, respeto a los derechos humanos y eficiencia operativa.