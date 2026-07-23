Claudia Sheinbaum agradece a la Guardia Nacional su entrega y profesionalismo

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó la Comandancia de la Guardia Nacional y elogió la disciplina, los valores y el equipamiento del cuerpo, resaltando el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional en su fortalecimiento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 08:31 AM.
En México y editada el 23/07/2026 08:47 AM.