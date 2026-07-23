Sheinbaum desmiente que seguridad y agua formen parte de la revisión del T-MEC

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que los temas de seguridad y el Tratado de Aguas nunca han sido incluidos en las mesas de revisión del T‑MEC y que su gobierno ha trabajado para garantizar las mejores condiciones comerciales con EE. UU. La declaración responde a la observación del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, ante el Senado de EE. UU.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/07/2026 09:35 AM.
En México y editada el 23/07/2026 10:20 AM.