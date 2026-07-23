Sheinbaum desmiente que seguridad y agua formen parte de la revisión del T-MEC

En la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, precisó que los asuntos de seguridad y el llamado "Tratado de Aguas" nunca han formado parte de las mesas de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC). La presidenta subrayó que su gobierno ha hecho "todo lo humanamente posible" para que México cuente con las mejores condiciones en la renegociación del acuerdo comercial.
Sheinbaum respondió a las declaraciones del representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, quien ante el Senado estadounidense indicó que dichos temas deberían negociarse para alcanzar acuerdos dentro del marco del T‑MEC. La mandataria calificó de "falso" el rumor de que México haya incumplido el Tratado de Aguas con su vecino del norte.
Según la presidenta, los asuntos de seguridad se tratan en otras mesas de coordinación bilateral entre ambos países, fuera del alcance del T‑MEC. "No forman parte de la agenda del tratado, pero sí de la agenda de seguridad binacional", puntualizó.
En cuanto a los aranceles que Estados Unidos está preparando para 60 países, Sheinbaum manifestó que aún desconoce si México será incluido, pero reiteró que su gobierno siempre busca "las mejores condiciones" para el comercio con la Unión Americana.
La declaración de Sheinbaum llega en un momento de intensas negociaciones comerciales y de presión política en Washington, donde se discuten posibles ajustes arancelarios que podrían afectar a sectores estratégicos de la economía mexicana.